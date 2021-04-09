Самара, , 10:05 — REGNUM Назначены прокуроры двух районов Самарской области. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Сообщается, что прокурором Ставропольского района назначен Роман Гирфанов, который в органах прокуратуры служит с 2011 года.

«В разное время службы он занимал должности: помощника прокурора Советского района г. Самары, прокурора отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области, прокурора организационного отдела, прокурора отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов общества и государства управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области, заместителя прокурора Волжского района Самарской области, помощника прокурора области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии терроризму и экстремизму», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что прокурором Ленинского района Самарской области назначен Антон Шариков, который несет службу в органах прокуратуры с 2004 года.

«В разное время в прокуратуре Оренбургской области он занимал должности следователя Сорочинской межрайонной прокуратуры г. Сорочинск, заместителя прокурора Асекеевского района области, заместителя Орского межрайонного природоохранного прокурора, первого заместителя прокурора Советского района г. Орска, заместитель Бузулукского межрайонного прокурора, первого заместителя прокурора г. Оренбурга, первого заместителя Бузулукского межрайонного прокурора прокурор Курманаевского района области», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области назначен новый министр спорта.