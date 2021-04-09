Екатеринбург, , 10:00 — REGNUM В Екатеринбурге под суд отдан Владимир Таушанков, который ранее был убит при попытке штурма квартиры. Об этом написал в соцсетях адвокат Алексей Бушмаков.

Дело будет рассматривать Свердловский областной суд. Как следует из карточки на сайте судебной инстанции, погибшему вменяют часть 2 статьи 162 УК РФ (Разбой), часть 1 статьи 318 (Применение насилия против представителя власти) и статью.317 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Уголовное дело будет рассмотрено 14 апреля. Заседание пройдёт в закрытом режиме. Как сообщало ИА REGNUM, Таушанкова заподозрили в краже обоев из магазина. А затем он погиб в момент штурма силовиками его квартиры.