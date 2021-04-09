Мадрид, , 10:00 — REGNUM Солнечные области связаны с меньшим количеством смертей от COVID-19, говорится в исследовании, проведённом в Университете Эдинбурга и опубликованном в научном журнале «British Journal Dermatology». Эксперты предупреждают, что повышенное воздействие солнечных лучей, в частности лучей UVA, может снизить уровень смертности от COVID-19, пишет испанское издание La Razón.

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В частности, исследователи из Эдинбургского университета сравнили все случаи смерти от COVID-19, зарегистрированные в наиболее континентальной части США в период с января по апрель 2020 года, с уровнями ультрафиолетового излучения в 2474 округах Северной Америки за тот же период времени. С помощью этого анализа исследование показало, что люди, живущие в районах с наибольшим уровнем воздействия UVA — лучей, составляющих 95% солнечного ультрафиолетового света, имели более низкий риск смерти от COVID-19 по сравнению с людьми с более низким уровнем воздействия. Анализ был повторен в Англии и Италии с теми же результатами.

Исследователи приняли во внимание факторы, которые, как известно, связаны с повышенным воздействием вируса и риском смерти, такие как возраст, этническая принадлежность, социально-экономический статус, плотность населения, загрязнение воздуха, температура и условия жизни, а также уровни заражения в определенных районах. Наблюдаемое снижение риска смерти от COVID-19 нельзя объяснить только более высоким уровнем витамина D, как предупреждают эксперты. Таким образом, в исследование были включены только области с недостаточным уровнем UVB для производства значительного количества витамина D в организме.

Одно из объяснений меньшего числа смертей, которое отслеживают исследователи, заключается в том, что воздействие солнечного света заставляет кожу выделять оксид азота. Это может снизить способность коронавируса, вызывающего COVID-19, размножаться, как было обнаружено в некоторых лабораторных исследованиях.

Предыдущее исследование той же группы показало, что большее воздействие солнечного света связано с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы, снижением артериального давления и меньшим количеством сердечных приступов. Поскольку болезнь сердца является известным фактором риска смерти от COVID-19, это также может объяснить последние результаты. Команда подтверждает, что из-за наблюдательного характера исследования невозможно установить причину и следствие. Однако это может привести к вмешательствам, которые можно будет протестировать как потенциальные методы лечения.