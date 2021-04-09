Екатеринбург, , 10:01 — REGNUM В Екатеринбурге высадили из автобуса № 083 ребёнка, который потерял электронный проездной — «Е-карту». Об этом журналистам сообщили пассажиры.

По информации жителей, мальчик ехал в сторону Сортировки. Несовершеннолетнего пассажира высадили из автобуса на остановке «Бебеля».

"Я увидела, что происходит, сказала кондуктору, что заплачу за ребенка, позвала его зайти обратно, но он испугался, растерялся и не стал заходить, пошел пешком», — цитирует одну из пассажирок портал «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума приняла закон о штрафах за высадку детей-безбилетников.

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