Хабаровск, , 10:04 — REGNUM В Хабаровске 9 апреля на территории храма Святителя Иннокентия Иркутского в преддверии Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей прошла церемония возложения цветов к памятнику, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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В регионе проживают 82 бывших узника фашизма, из них 80 из числа несовершеннолетних. Им, как и участникам Великой Отечественной войны выплатят в канун Дня Победы выплату в повышенном размере — 10 тыс. рублей. Кроме того, в крае для узников фашизма предоставляются различные меры соцподдержки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат единовременные выплаты в повышенном размере.