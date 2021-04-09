Пенза, , 10:16 — REGNUM В Пензенскую область всего поступило свыше 88 тыс. доз антиковидной вакцины, сообщает пресс-служба облминздрава. На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 69 406 жителей, полностью привитыми являются более 40 тыс. человек.

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По словам врио министра облминздрава Александра Никишина, в регионе сохраняются высокие темпы вакцинации.

«Очень много желающих. Было небольшое ожидание из-за задержки поставок вакцины, однако, сейчас ситуация стабилизировалась», — заявил глава ведомства.

Он также отметил, что поставляемая в регион вакцина позволит привить максимальное число жителей.

ИА REGNUM сообщало, руководители многих пензенских предприятий выходят с инициативой на облминздрав по организации вакцинации от коронавируса на рабочем месте. Если в учреждении имеется медицинский кабинет, то именно здесь размещают выездную бригаду. Также вакцинация сотрудников на рабочем месте возможна в условиях передвижного медицинского комплекса.

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