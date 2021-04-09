9 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 11:22 — REGNUM Художники подготовили работы на тему космоса и восприятия его в современном мире для выставочного проекта «Космос наш!», посвященного 60-летию первого полета в космос. Фоторепортаж ИА REGNUM из московской галереи ARTSTORI.

На выставке» Космос наш!» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке» Космос наш!» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В новой экспозиции участвуют сорок художников из разных городов России, в том числе и Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Уфы, Ярославля. Работы авторов различны по своему техническому воплощению. Это живопись маслом, темперой, фотография, скульптура, коллажи, биохолсты, 3D-печать, шамот, стекло, вышивка, вязание и другие техники.

Посетители на выставке «Космос наш!» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фрагмент экспозиции на выставке» Космос наш!» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Космос наш!» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Картина, изображающая Гагарина, — это часть триптиха, который включает в себя работы с изображением Чапаева, Гагарина и Цоя. Гагарин приземлился после первого полета очень близко к тому месту, где я живу»,— поделилась художница Алена Белоусова из Саратова, сделавшая образ Юрия Гагарина из печатных плат с микросхемами.

Художница Алена Белоусова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Художница Алена Калянова представила на выставке две свои работы на тему связи человека с космосом и Вселенной — «Прием сигналов» и «Проектор». «Связь эта медитативная, через внутренний мир. Работа «Проектор» сделана из шамота в форме торса человека, и на голове — символический радиолокатор, который позволяет нам включать интуицию, когда это нужно, и посвящен учёным. В работах рассматривала синтез рационального и иррационального», — пояснила художница корреспонденту ИА REGNUM.

Алена Калянова. «Ловцы сигналов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Образ летчика-космонавта Юрия Гагарина многократно повторяется на выставке, и зрителям предлагается сосчитать, сколько изображений Гагарина можно увидеть на выставке. Экспонаты демонстрируют зрителям отношение современных авторов к полетам, небу, ракетам, космонавтам, спутникам, известным учёным и конструкторам. Изображения фактов и реальных событий сочетаются с вымыслом и фантазией художников.

На выставке «Космос наш!» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка пройдет в галерее ARTSTORI с 8 апреля по 30 мая 2021 года.