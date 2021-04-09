Пекин, , 10:02 — REGNUM Обновлённый кроссовер JAC S3 может быть представлен в конце весны или в начале лета 2021 года. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на представителя JAC Motors Kazakhstan.

Новинка уже собирается на предприятии в Костанае. При этом 100-тысячной машиной, выпущенной заводом «СарыаркаАвтоПром», стал именно новый S3.

«На заводе было осуществлено тестовое производство автомобилей в конце 2020 года. В текущий момент ведется наладка линий на производстве», — сообщил представитель казахстанского представительства JAC Motors.

Рестайлинговый JAC S3 имеет новую шестиугольную радиаторную решетку и двухэтажную оптику в передней части модели. Отмечается, что новинка стала длиннее на 20 мм за счёт нового оперения. Так, длина обновленного кроссовера теперь составляет 4 345 мм.

По предварительным данным, новый JAC S3 будет оснащаться мотором на 1,5 л мощностью 118 л. с. Агрегатироваться он будет с «механикой» или вариатором. Модель получит систему переднего привода.

Напомним, в марте 2021 года на российском авторынке был представлен новый среднеразмерный кроссовер JAC S7.

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