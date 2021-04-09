Москва, , 09:54 — REGNUM В России за прошедший год отмечается рост цен на жилье. Самый большой показатель роста установлен в Северной Осетии — 30%. Установить причины существенного увеличения цен на жилье в этой республике и других субъектах президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства РФ и Федеральной антимонопольной службы.

«В среднем по России цена выросла на 12%, но наибольшая динамика в Северной Осетии, например, 30%. <…> Но это не просто рост цены, а такой существенный рост», — заметил Путин 8 апреля в ходе совещания по реализации посланий президента РФ Федеральному собранию в 2019—2020 годах.

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Отметим, что рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в Северной Осетии по итогам 1 квартала 2021 года составила 35 695 рублей. В начале 2020 года показатель стоимости «квадрата» составлял, согласно приказу Минстроя РФ 34 933 рубля.