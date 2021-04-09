Иркутск, , 09:54 — REGNUM СКР поручил сотрудникам своего территориального управления в Иркутской области проверить информацию об обнаружении медицинских отходов в областном центре. Об этом 9 апреля информированной рулет пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, на территории промышленной базы по улице Розы Люксембург расположен контейнер с запорным устройством, в который складированы медицинские отходы, расфасованные в специализированную упаковку медицинских учреждений. В дальнейшем биоматериал утилизируется одной из коммерческих фирм города, осуществляющей деятельность по договору.

«На территории базы и за ее пределами беспорядочно разбросанных медицинских отходов не обнаружено, специфический запах отсутствует», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, медицинские отходы класса Б (ампутированные руки и ноги, а также органы и ткани, оставшиеся после родов или удалённые во время операций) обнаружились в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. По данным ГТРК «Иркутск», опасные отходы утилизируют с нарушением транспортировки на необорудованной территории промышленной базы.

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