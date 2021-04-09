Ташкент, 9 апреля, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Бухарский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Узбекистане приостановлен в связи с плановым ремонтом, сообщили в пресс-службе компании «Узбекнефтегаз».

Uzbekneftegaz Бухарский НПЗ

В компании уточнили, что НПЗ возобновит работу через десять дней, 18 апреля. За это время планируется провести профилактические работы на технологическом оборудовании.

На технологической установке «Очистка общей нефти с помощью водорода» заменят катализатор. В цеху «Перегонка нефти и газоконденсатного сырья под атмосферным давлением» будут прочищены печные трубы.

Отметим, по итогам 2020 года на Бухарском НПЗ произвели 843,9 тыс. тонн бензина. В марте 2020 года на предприятии запустили производство дизельного топлива.