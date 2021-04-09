Кызыл, , 09:52 — REGNUM Министерство здравоохранения Тувы принесло извинения из-за задержек по выплате зарплаты медработникам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, ранее в адрес минздрава было предъявлено три исполнительных документа по поставкам медоборудования в Республиканскую больницу №1.

В связи с этим были временно приостановлены все операции на лицевых счетах министерства. Ситуацию разрешил приезд премьер-министра России Михаила Мишустина, который согласовал выделение денег из федерального бюджета на погашение образовавшейся задолженности.

«В связи с принятым решением министерством здравоохранения проводится работа с МЗ РФ по согласованию перечня оборудования и по заключению соглашения между Минздравом России и правительством Тувы о выделении межбюджетных средств», — отметили в минздраве.

Чиновники также заверили, что они предпринимают все меры «для обеспечения условий по выплатам» зарплаты до 15 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин посетил больницу 4 марта в рамках рабочей поездки в республику. Как оказалось, больнице требовалось 154 млн рублей на погашение долгов перед поставщиками за ранее приобретённые аппараты.

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