Москва, , 09:53 — REGNUM Украинская сторона отвергла предложение республик Донбасса о введении механизма верификации и пресечения огня на линии соприкосновения. Об этом заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова 8 апреля в эфире телеканала «Россия 1».

Министр рассказала о недавнем внеочередном заседании Трёхсторонней контактной группы (ТКГ).

По словам Никоноровой, представители Украины предложили просто объявить о возобновлении перемирия в зоне конфликта.

«На что мы их резонно спросили: «А что, вы из него вышли. Оно у вас не действовало?» — сказала она.

Глава МИД ДНР отметила, что на заседании внезапно появился глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который предложил подписать документ, в котором обе стороны «приветствуют безусловное выполнение режима прекращения огня», а также не видят препятствий, чтобы вернуться к соглашению о режиме прекращения огня.

«Вот жаль, что нельзя [показывать переговоры] публично. Тогда все бы официально услышали…, что нет никакого режима прекращения огня на Украине», — подытожила Никонорова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что украинская сторона на переговорах «петляет как заяц», лавируя между Россией, Донбассом, внутриполитическими и внешними силами.

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