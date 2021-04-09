Москва, , 09:50 — REGNUM В Москву в выходные дни (10 и 11 апреля) в Москву вернется теплая солнечная погода. Этому будет способствовать усиление влияния антициклона, передают «Метеоновости».

В субботу при переменной облачности существенных осадков не ожидается. Ночью слегка подморозит, а днём потеплеет до +8… +10 °C.

В воскресенье день обещает быть солнечным, без капли дождя. Воздух прогреется до +13… +15 °C, что выше нормы на 4 градуса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москву и другие регионы Центрального федерального округа (ЦФО) России придет майская погода.

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