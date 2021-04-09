Сеул, , 09:52 — REGNUM Правительству Южной Кореи необходимо принять превентивные меры, чтобы справиться с растущими опасениями по поводу инфляции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на первого заместителя министра стратегии и финансов Ли Ок Вона.

Данное заявление он сделал 9 апреля в ходе заседания правительства. По его словам, меры необходимы для того, чтобы инфляционное давление не сдерживало экономический подъём и не ложилось бременем на плечи жителей страны.

Представитель министерства подчеркнул, что в мае правительство намерено разработать план по импорту необходимого количества куриных яиц, чтобы как можно скорее стабилизировать растущие цены.

Он также добавил, что власти намерены сделать все возможное для обеспечения своевременных поставок риса и другой сельскохозяйственной продукции ради стабилизации цен.

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