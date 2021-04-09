Скопинский район, Рязанская область, , 09:53 — REGNUM Мужчина с подозрительным пакетом задержан возле колонии-поселении в Скопинском районе Рязанской области. Он пытался перебросить свёрток через ограждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля в пресс-службе регионального УФСИН.

Пакет вскрыли в дежурной части учреждения — в нём находились девять сотовых телефонов и три пластиковые бутылки общим объёмом четыре литра. В бутылки была налита спиртосодержащая жидкость. Всё это мужчина пытался перебросить через ограждение участка запретной зоны.

В отношении мужчины составлены протоколы о привлечении к административной ответственности.