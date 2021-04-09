Всеволожск, Ленинградская область, 9 апреля, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Два человека погибли в тяжелой дорожной аварии на Дороге жизни во Всеволожском районе Ленинградской области, еще один человек получил травмы и был госпитализирован. Водитель иномарки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и без прав, выжил и дает показания в полиции. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Группа в «ВК» Дорожный инспектор» Два человека погибли в ДТП на Дороге жизни в Ленобласти

ДТП произошло 9 апреля около 00:50 мск на 28-м км трассы Санкт-Петербург — Морье (Дорога жизни), в поселке Ириновка. 44-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia при неустановленных обстоятельствах совершил съезд в кювет и наехал на дерево. В результате ДТП на месте происшествия погибли двое сидевших сзади пассажиров — мужчина и женщина.

«Еще один пассажир, 37-летний мужчина, сидевший на переднем сидении, в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован. За рулем иномарки находился 44-летний мужчина с признаками опьянения. Как оказалось, ранее его лишали водительских прав», — рассказали в ведомстве.

В результате дорожной аварии он не пострадал. В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как уточняют в сообществе «Дорожный инспектор», в выдохе водителя обнаружено 0,947 мг/л алкоголя. В отношении него составлен административный материал по ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Погибшие пассажиры — супруги.