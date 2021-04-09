Мадрид, , 09:48 — REGNUM Глава правительства Испании Педро Санчес гарантирует, что план вакцинации от COVID-19, предусмотренный властями страны, будет выполнен как с дозами вакцины AstraZeneca, так и без них. Об этом он заявил журналистам в ходе своей поездки по Африке, которая завершается 9 апреля визитом в Сенегал, сообщает La Razón.

По его словам, к концу сентября 2021 года практически все население Испании может быть иммунизировано от COVID-19.

Санчес подчеркнул, что решения, которые принимаются в отношении вакцины AstraZeneca и которые в настоящее время побудили министерство здравоохранения Испании и автономные сообщества разрешить ее использование только людям в возрасте от 60 до 69 лет, не изменят планов исполнительной власти.