Красноярск, , 09:47 — REGNUM В Красноярском краевом суде 9 апреля оглашён приговор в отношении Юрия Чанчикова и Михаила Рубцова, обвиняемых в разбойном нападении на инкассаторов (п.п. «а, б, в» ч. 4 ст. 162, ст.209 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, гособвинение запрашивало для подсудимых наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет.

Суд признал их виновными. Чанчикову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Рубцову — 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, обоим назначено дополнительное наказание — ограничение свободы на полтора года. Также они должны будут выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим и возместить средства «Сбербанку».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая 2020 года в Красноярске организованная и возглавляемая Алексеем Истягиным группа напала на улице Щорса на инкассаторов ПАО «Сбербанк». Было похищено 2,3 млн рублей. Инкассаторы получили серьёзные травмы, в том числе огнестрельные ранения. Ранее суд назначил Алексею Истягину наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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