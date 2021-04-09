Вашингтон, , 09:46 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в столице США завершилась — 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) в пользу «Бостона». Об этом 9 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У «Кэпиталз» шайбы забросили форвард Александр Овечкин и Ти Джей Оши. У «Брюинз» — Крэйг Смит, Антон Блид, Жереми Лозон, Брэд Маршанд.

По итогам матча Овечкин стал третьей звездой игры. Для него этот гол стал 726-м в регулярных чемпионатах НХЛ, он занимает 6 место по этому показателю в истории лиги.