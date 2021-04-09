Воронеж, , 09:44 — REGNUM Воронежский областной суд отменил штраф в 750 тыс. рублей, ранее назначенный Ленинский районным судом Воронежа компании «Выбор-Север» за снос зданий хлебозавода №1 в областном центре. Решение, в соответствии с информацией на сайте суда, было принято 8 апреля.

Административное дело о нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия Ленинский суд должен рассмотреть заново.

Как сообщало ИА REGNUM, здания, входящие в комплекс бывшего хлебозавода №1 в Воронеже, были снесены в ноябре-декабре 2020 года. Застройщик, выкупивший территорию, руководствовался тем, что здания не были признаны объектом культурного наследия. Лишь после сноса большей части зданий они получили охранный статус.

В феврале Ленинский районный суд признал застройщика «Выбор-Север» (структура компании «Выбор») виновным в нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия и назначил штраф в 750 тыс. рублей. Однако компания обжаловала решение районного суда Воронежа.

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