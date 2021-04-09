Уфа, , 09:45 — REGNUM Мужчина погиб в результате пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что вечером 8 апреля в г. Белорецке произошел пожар в квартире трехэтажного жилого дома по ул. Кооперативная на площади 24 кв. метров. По тревоге были подняты 12 огнеборцев на трех единицах техники. Из горящего дома были эвакуированы 26 человек, в том числе пять несовершеннолетних. Еще двух человек пожарные спасли, применив звено газодымозащитной службы: они были доставлены в больницу поскольку отравились продуктами горения.

Отмечается, что вскоре пожар был ликвидирован: в ходе его тушения было обнаружено тело мужчины 1951 года рождения. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчина вынес из горящего дома женщину с двумя детьми.