Казань, , 10:10 — REGNUM В Татарии производителям подсолнечного масла и сахара-песка компенсируют часть затрат на изготовление и реализацию продукции в размере 629,1 млн рублей. Соответствующий документ подписал 6 апреля председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Это позволит сохранить стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, а 1 литра масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно, сообщает Минсельхозпрод РТ.

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Согласно утвержденным правилам, компании, зафиксировавшие цены, получат компенсации из расчета 10 рублей на 1 литр масла и 5 рублей на 1 кг сахара.

Отбор заявок на получение субсидий будет объявлен в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общий объём выделяемых субсидий 24 регионам России составит 9 млрд рублей, средства поступят из резервного фонда. Данные меры, как отмечают в правительстве РФ, позволят зафиксировать цены на продукцию.

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Как сообщало ИА REGNUM, подсолнечное масло будет облагаться плавающей таможенной пошлиной. Также будет скорректирована экспортная пошлина на подсолнечник. Данные меры позволят стабилизировать цены на внутреннем рынке. Вывозная пошлина на подсолнечник с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года составит 50% (при этом не менее 320 долларов за 1 тонну).

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