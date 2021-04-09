Биробиджан, , 09:43 — REGNUM В Еврейской автономной области ежесуточно выявляют единичные случаи заражения коронавирусом. Так за последние сутки инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось ещё у двух человек (днём ранее — также у двух), за весь период пандемии — у 4454, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В ЕАО врачи закрыли больничные листы в связи с полным выздоровлением ещё двум пациентам (днём ранее — одному). За всё время с болезнью успешно справились 4258 человек. Скончались от COVID-19 125 жителей Еврейской АО.

В ковидных госпиталях проходят лечение 29 пациентов — коечный фонд заполнен на 32,9%. Ещё 42 носителя коронавируса лечатся на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье, по данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за последние сутки от COVID-19 скончались ещё два пациента (днём ранее — три). За всё время пандемии умерли 259 носителей коронавируса.