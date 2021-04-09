Ярославль, 9 апреля 2021, 09:42 — REGNUM Ярославское региональное отделение Общероссийского народного фронта обратилось к мэрии с просьбой обустроить освещение на улице Лескова на участке от Ильинского переулка до проспекта Фрунзе. Об этом сообщает сайт ОНФ. К общественникам обратились жильцы окрестных домов.
Усиливает недовольство людей тот факт, что на участке улицы, где нет жилых домов, освещение работает. Новый участок улицы Лескова проложен около здания УМВД, строительство которого заморожено на неопределённый срок. Участок улицы был построен по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и фактически не используется.
При этом часть улицы, которая ведёт к жилым домам, школе и детскому саду остаётся без света и с огромными ямами.
В мэрии Ярославля ОНФ пояснили, что денег на освещение и ремонт проблемного участка улицы Лескова нет. Решить проблемы людей можно только в том случае, «если позволит бюджет и такое решение примут депутаты».