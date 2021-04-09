Ярославль, 9 апреля, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Ярославское региональное отделение Общероссийского народного фронта обратилось к мэрии с просьбой обустроить освещение на улице Лескова на участке от Ильинского переулка до проспекта Фрунзе. Об этом сообщает сайт ОНФ. К общественникам обратились жильцы окрестных домов.

Onf.ru Улица Лескова в Ярославле — тьма около жилых домов

«Еще и дорога разбита! Пробираешься на ощупь: делаешь шаг — и не знаешь, куда наступишь», — посетовала местная жительница Наталия Иванова.

Усиливает недовольство людей тот факт, что на участке улицы, где нет жилых домов, освещение работает. Новый участок улицы Лескова проложен около здания УМВД, строительство которого заморожено на неопределённый срок. Участок улицы был построен по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и фактически не используется.

Onf.ru Улица Лескова в Ярославле — власти освещают тупик

При этом часть улицы, которая ведёт к жилым домам, школе и детскому саду остаётся без света и с огромными ямами.

«Почему бы не позаботиться и о тех, кто уже населяет территорию? Проблему решили бы три светильника, цена вопроса — около 150 тысяч рублей», — задаётся логичным вопросом руководитель регионального исполкома ОНФ в Ярославской области Игорь Ямщиков.

В мэрии Ярославля ОНФ пояснили, что денег на освещение и ремонт проблемного участка улицы Лескова нет. Решить проблемы людей можно только в том случае, «если позволит бюджет и такое решение примут депутаты».