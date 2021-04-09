Буэнос-Айрес, , 09:41 — REGNUM После трёх дней антирекордов, связанных с пандемией коронавируса, в Аргентине вступили в силу новые ограничения. Об этом сообщает Prensa Latina.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Согласно правилам, с 9 по 30 апреля будет действовать ряд ограничительных мер, в том числе касающийся передвижения людей с полуночи до 6:00 по местному времени в районах с высоким эпидемиологическим и санитарным риском.

От соблюдения данной меры освобождены лица, связанные с производственной деятельностью, которые работают в ночное время, и те, кто должен вернуться домой с места работы или присутствовать на рабочем месте.