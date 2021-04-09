Элиста, , 09:40 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 9 апреля.

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С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 323 жителя Калмыкии.

ИА REGNUM сообщало, что суточный прирост числа заражённых коронавирусом в Калмыкии сократился до минимума. Так, положительный результат теста на наличие инфекции получили восемь человек.

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