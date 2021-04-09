Оренбург, , 09:40 — REGNUM В Оренбурге аптека стала жертвой обмана. Учреждение заплатило 74 тыс. рублей за медикаменты, однако лекарств так и не дождалось, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, на рабочий телефон аптеки позвонил неизвестный, трубку взяла 22-летняя фармацевт. Девушку проинформировали о необходимости оплатить заказ на поставку лекарств, которые привезут в аптеку ночью.

Следуя указаниям неизвестных, фармацевт через банковское приложение перевела 74 тыс. рублей, принадлежащих владельцу аптеки. Ночью лекарства не привезли. На следующий день девушка сообщила о происшествии работодателю. Выяснилось, что никакого заказа не оформлялось, а денежные средства похитили. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полиция в очередной раз призывает население не доверять неизвестным, которые по телефону пытаются решить финансовые вопросы.