Челябинск, , 09:39 — REGNUM В Челябинске областной суд постановил арестовать 37-летнего водителя, который 29 марта сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Мера пресечения будет действовать два месяца, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее Центральный райсуд города отправил его под домашний арест. Однако прокуратура обжаловала это постановление, В ведомстве назвали избранную меру пресечения несправедливой и не соответствующей обстоятельствам преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла на улице 60-летия Октября. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пьяный водитель на большой скорости врезался в неё. От удара гражданка отлетела на несколько метров. Спасти её не удалось.

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