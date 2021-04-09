Зеленогорск, Красноярский край, , 09:39 — REGNUM В городе Зеленогорске Красноярского края на производственном объединении «Электрохимический завод» (ПО ЭХЗ), входящем в структуру Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», в цехе обогащения урана раньше запланированного срока запустили очередь газовых центрифуг (ГЦ) нового поколения — первую в 2021 году. Об этом 9 апреля сообщает региональный портал Newslab.ru.

Всего в течение 2021 года, в рамках программы модернизации производственных мощностей, на предприятии планируют переоснастить оборудованием нового поколения пять очередей ГЦ. Три очереди газовых центрифуг последнего поколения, также досрочно, уже были запущены в 2020.

«Высокое качество и темпы переоснащения сохраняются за счёт правильно выстроенного взаимодействия всех заводских подразделений и организаций-подрядчиков, грамотно организованной цепочки поставок оборудования и материалов, монтажа и пусконаладочных операций», — заявил генеральный директор АО «ПО ЭХЗ» Сергей Филимонов.

По его словам, такого результата удаётся достигать во многом благодаря широкому применению практически на всех этапах инструментов производственной системы Росатома .

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