Ташкент, , 09:37 — REGNUM В Узбекистане за минувшие сутки выявили 207 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 апреля сообщили в министерстве здравоохранения республики.

В Ташкенте обнаружено 139 новых носителей коронавируса, в Ташкентской области — 29, Самаркандской области — 18, в остальных регионах — менее трех. Общее число случаев достигло 84 529.

Отметим, заболеваемость коронавирусом в Узбекистане растет с середины марта 2021 года. 207 новых случаев — это «рекордное» значение с начала 2021 года. Последний раз подобные показатели регистрировали в ноябре 2020 года.

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