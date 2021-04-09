Москва, , 09:37 — REGNUM Благоустройство Садовнической набережной и улицы, а также Раушских переулков началось в Москве, сообщает 9 апреля пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Планируется спрятать в кабельную канализацию 11 тысяч метров воздушных проводов, замостить тротуары плиткой, обустроить ливнёвки и остановочные павильоны, установить фонари и разбить газоны.

«Основная цель — создать на набережных удобную прогулочную зону, раскрыть их рекреационный потенциал, сохранив при этом транзитную функцию», — приводит пресс-служба слова вице-мэра столицы Петра Бирюкова.

Завершить работы планируется в августе 2021 года.