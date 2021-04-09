Тюмень, , 09:36 — REGNUM В Тюмени внезапно возник ажиотаж вокруг сноса здания гостиницы «Заря» и строительства на её месте нового здания. Некие анонимы разослали в редакции тюменских изданий письма с протестом против застройки. Об этом сообщают местные СМИ.

«Аргументировали они свое безымянное послание тем, что опасаются преследований», — сообщает портал 72.ru.

Авторы анонимки хотят, чтобы владелец «Зари» и застройщик «ТМ Девелопмент» вместо нового жилого комплекса построил на месте бывшей гостиницы объект культурно-досуговой деятельности или разбил парк.

«Строительство многоквартирного дома осуществляется взамен уже существующего здания, с истёкшим сроком эксплуатации. По сути — это реновация, что абсолютно законно», — говорится в официальном заявлении «ТМ-Девелопмент»

Отмечается, что с марта распространяются анонимные листовки в близлежащих от сносимой гостиницы «Заря» домах, жителей которых вводят в заблуждение заведомо ложной информацией, «умаляющей деловую репутацию ООО «ТМ Девелопмент» и порочащей честь и достоинство депутатов Тюменской областной думы Горицкого Д. М. и Пискайкина В. Ю.». В «ТМ Девелопмент» сообщают, что уже обратились с заявлением в полицию с целью выявить клеветников-анонимов.

Согласно информации из открытых источников, компания «ТМ Девелопмент» принадлежит Лидии Горицкой и Галине Кузнецовой в равных долях по 50%. Известно, что Лидия Горицкая является матерью парламентария Дмитрия Горицкого.