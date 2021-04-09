Москва, , 09:36 — REGNUM На севере Москвы в районе Хорошёвский построят комплекс по производству ортопедической отрасли, состоящий из двух пятиэтажных зданий, сообщили в Стройкомплексе.

В одном корпусе площадью 2,5 тыс. кв. метров разместится учебно-административный центр по подготовке и переподготовке специалистов ортопедической отрасли на 180 человек.

В другом здании площадью порядка 3,7 тыс. кв. организуют само производство ортопедических изделий: обуви, белья, подушек, матрасов и прочего. Штат сотрудников составит 120 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве начали выпускать «дезинфекционные рамки».

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