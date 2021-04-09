Варшава, , 09:35 — REGNUM 8 апреля по видеосвязи состоялась конференция, в которой приняли участие главы канцелярий президентов стран «Троеморья». Мероприятие состоялось накануне саммита этой организации, в котором примут участие лидеры государств-участников. Об этом сообщает Polskie Radio.

Видеоконференция была организована по инициативе Канцелярии президента Болгарии. В рамках мероприятия чиновники из стран-членов проекта «Троеморье» обсудили текущую ситуацию в Восточной и Центральной Европе, взаимодействие инициативы с Евросоюзом, борьба с пандемией SARS-CoV-2, экономическое сотрудничество сторон, предстоящий саммит глав государств «Троеморья», а также планы по углублению диалога в ближайшем будущем.

«Инициатива «Троеморье» может стать стратегическим ответом региона на текущие вызовы, связанные с восстановлением экономического роста после кризиса, вызванного пандемией», — сказал журналистам по итогам встречи глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

Напомним, проект «Троеморье» — это объединение двенадцати государств Европейского союза, расположенных в Центральной и Восточной Европе. Территория стран-участниц имеет выход к Адриатическому, Балтийскому и Чёрному морям, что и дало название проекту. Следующий саммит «Троеморья» пройдет в текущем году в столице Болгарии.