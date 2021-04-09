Монтевидео, , 09:34 — REGNUM Сразу два видных уругвайских учёных выступили против мер правительства страны по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Prensa Latina.

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По мнению специалистов, меры властей идут вразрез с рекомендациями Почетной консультативной группы по борьбе с пандемией.

Так, учёный и член Почётной консультативной группы Артуро Брива раскритиковал заявления президента страны Луиса Лакалье Поу за то, что глава государства далек от ситуации с медициной, «самой критической в истории» в стране, и что эта цена будет оплачена медицинскими бригадами и уругвайцами в больницах.

«Скорость заражения [коронавирусом] и появления серьезных пациентов намного выше, чем возможность коечного фонда», — сказал Брива.

Помимо этого, глава Института Пастера в Монтевидео Карлос Баттьяни выразил сожаление по поводу того факта, что впервые 50% смертей в Уругвае вызваны COVID-19. Он также выразил несогласие со словами Поу касательно того, что к маю 2021 года в стране будет наблюдаться снижение уровня пандемии коронавируса.