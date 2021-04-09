Элиста, , 09:34 — REGNUM Суточный прирост числа заразившихся коронавирусом в Калмыкии сократился до минимума. Так, за истекшие сутки в республике выявили восемь носителей коронавируса, сообщает региональный оперштаб 9 апреля. Это на 13 случаев заражения меньше, чем днём ранее.

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В настоящее время на лечении в ковидных стационарах находятся 266 пациентов с коронавирусом. Состояние десятерых врачи оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции продолжают соблюдать 668 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 165 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 19 312 пациентов.

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