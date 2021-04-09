Москва, , 09:37 — REGNUM В ходе перевооружения в 2021 году два полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Вооруженных сил России получат стратегические ракетные комплексы «Ярс». Об этом 9 апреля сообщил близкий к минобороны РФ источник.

«На 2021 год в РВСН запланировано перевооружить на ракетные комплексы «Ярс» два полка», — приводит его слова ТАСС.

При этом отмечается, что в пресс-службе Московского института теплотехники (МИТ), который является разработчиком данного комплекса, данную информацию комментировать не стали.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля стало известно, что новая партия гиперзвуковых ракетных комплексов с маневрирующим блоком «Авангард» поступит в Вооруженные силы России в 2021 году