Ульяновск, , 09:33 — REGNUM В Ульяновской области 10 апреля состоятся сразу две губернаторские сельскохозяйственные ярмарки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ярмарка. Ульяновская область Ulgov.ru

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Торговля развернется в Димитровграде на площади Советов и в Новоульяновске на площади Ленина. Продукцию представят фермеры, предприятия индивидуальные предприниматели из 14 районов и трёх городов. На прилавки выставят овощи, мясо, молоко, яйца, сахар, мёд, муку, кондитерские и хлебобулочных изделия, крупы и масло.

Власти заявляют, что на ярмарке цены будут на 10 — 15% ниже рыночных, их проконтролирует региональный минсельхоз. Качество продукции проверит ветеринарная служба.

Организаторы заверяют, что ярмарки будут проходить с учётом санитарно-эпидемических требований: дистанция между прилавками составит не менее 1,5 метров, добровольцы будут обрабатывать руки и раздавать маски.

Отметим, что следующие губернаторские ярмарки состоятся 17 и 24 апреля в Ульяновске.

Как сообщало ИА REGNUM, первая весенняя аграрная ярмарка в Ульяновской области прошла 27 марта на проспекте Гая с ассортиментом от мяса и овощей до огородного инвентаря и удобрений. На ярмарке было продано продукции на 6 млн рублей. Для пожилых людей и инвалидов организована бесплатная доставка.

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