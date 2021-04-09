Воронеж, , 09:32 — REGNUM Авария с участием такси произошла в Воронеже поздно вечером 8 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Предварительно установлено, что 8 апреля около 23:40 на улице Урицкого 22-летний местный житель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, с цветографической окраской такси, двигаясь со стороны Московского проспекта в сторону улицы Транспортной допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Daewoo Nexia под управлением 23-летнего местного жителя. В результате столкновения Hyundai загорелся. В аварии никто не пострадал. Полиция разбирается в обстоятельствах аварии.

Как напоминает ИА REGNUM, за последнее время в Воронеже произошло несколько инцидентов, связанных с такси и таксистами. На улице Богдана Хмельницкого водитель такси, находившийся за рулём в нетрезвом виде, вылетел на тротуар и насмерть сбил пожилую женщину. Позже в Воронеже был задержан пьяный водитель такси, в салоне автомобиля которого находились шприцы. Также в Сеть попало видео, на котором водитель такси ведёт себя неадекватно — позже выяснилось, что у него произошёл инсульт, он скончался.