Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Американская компания Craigslist выставила на продажу гоночный автомобиль с двумя двигателями V8. Снимки с автомобилем размещены на сайте компании.

Хот-род на основе послевоенного пикапа Ford Craigslist

Выставленная на продажу машина предназначена для драг-рейсинга (спринтерские заезды с участием двух автомобилей на дистанции 402 м).

Собран хот-род на основе послевоенного пикапа Ford. От него у модели осталась рама и часть кабины. В движение спорткар приводят два двигателя V8 объёмом пять литров, которые установлены в передней части автомобиля. Крутящий момент на колёса передаётся через трёхступенчатый «автомат».

Стоит отметить, что у этого хот-рода есть разрешение на передвижение по дорогам общего пользования. За своё авто владелец хочет выручить всего 10 тыс. долларов (около 770 тыс. рублей).

Ранее британская компания Park Lane UK Ltd выставила на продажу самую быструю серийную модель Opel — Omega Lotus. Машина была собрана в начале 90-х совместными усилиями компании Opel и автопроизводителя Lotus. Тираж модели составляет 950 экземпляров.

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