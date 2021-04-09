Хасавюртовский район, Дагестан, , 09:30 — REGNUM В Дагестане произошло два случая падения детей из окон. Оба они случились в один день — 7 апреля, но в разных районах республики.

В городе Хасавюрте выпала из окна четвертого этажа двухлетняя девочка. Инцидент произошел около 16:10 в многоэтажном доме по улице Грозненская. Ребенок госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Второй случай произошел в селе Тотурбийкала Хасавюртовского района. Вечером выпал из окна ребенок в возрасте 1,5 года. Несмотря на то, что падение произошло с первого этажа, мальчик также получил черепно-мозговую травму и доставлен в больницу.

По обоим фактам назначены проверки, после которых будет решен вопрос о привлечении к ответственности виновных. МВД республики выступило с предупреждением ко всем родителям о необходимости соблюдать бдительность в весенне-летний период, когда с наступлением тепла многие взрослые забывают о том, что открытое окно может привести к гибели детей.