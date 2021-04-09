Александровский район, , 09:30 — REGNUM В Александровском районе к уголовной ответ ответственности привлечена бывшая чиновница администрации. Она признана виновной во взяточничестве и служебном подлоге, сообщает СУ СКР по региону.

Установлено, что будучи заведующей архивным отделом администрации Александровского района, женщина взяла от гражданина 70 тыс. рублей за архивную справку с ложной информацией для Пенсионного фонда. Действия экс-чиновницы способствовали совершению хищения средств при получении соцсвыплат.

Суд назначил бывшей начальнице архивного отдела наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей и запретил занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение двух лет. Приговор в законную силу не вступил.