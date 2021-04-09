9 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Владимир Зеленский заявил, что представители украинской власти должны регулярно посещать передовые позиции ВСУ в Донбассе. На Украине не понимают, собирается ли Зеленский (как обещал) прекращать войну.

Оксана Переможенко, , 10:13 — REGNUM В ходе поездки на оккупированную Украиной часть республик Донбасса Владимир Зеленский заявил, что представители украинской власти должны регулярно посещать передовые позиции вооруженных сил Украины, чтобы поддерживать украинских силовиков, особенно когда на линии соприкосновения наблюдается обострение, сообщили 8 апреля в пресс-службе украинского лидера.

Гражданская война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление Владимира Зеленского вызвало оживленное комментирование под записью офиса президента Украины в социальной сети Facebook. Некоторые выражали слова благодарности в адрес украинского лидера, как, впрочем, бывало и при президенте Петре Порошенко, и такое явление на Украине прозвали «армией ботов». Примечательно, что восторженные комментарии, несмотря на смену главы государства, поразительно схожи друг с другом.

Часть комментаторов жаловались на условия, в которых украинские военные пребывают в Донбассе и требовали, чтоб Зеленский также посетил и военные госпитали. Другие — напомнили Зеленскому о его обещании прекратить войну.

Владимир Зеленский в Донбассе President.gov.ua

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«А где обещанное прекращение войны? Или это невыгодно?» — спросила Нина Дмитриевна из Харькова.

«Хватит уже этой бойни! Будьте умнее — остановите!» — призвала Nataliae P.

«Красивую картинку делать научились, только какой от него толк там», — добавила Юлия К.

«От этих слов… и поездок ничего не меняется… разочарование…» — отметила Лиля Лиля.

«Представителей власти самих нужно отправить на передовую», — заметил Владимир М.

«Для депутатов надо сделать график, чтобы ездили в АТО», — уверена Lubov Handymova.

«Представители власти, к сожалению, занимаются своими проблемами, они в другом измерении», — считает Юрий Б.

«Почему ВСУ называют защитниками, если ЛДНР не нападает, а обороняется? А в свете последних событий выяснилось, что Россия еще не напала и 7 лет ВСУ воевали неизвестно с кем!» — задал вопрос Эдуард Ш.

«И какой толк с его визита, кроме пиара? Что, взял лопату и выкопал пару метров окопов? Что, нечем заняться в Киеве?» — задается вопросом Арсен Я.

«А что он там будет рассказывать? О том, как матери защитников (украинских военных — О. П.), должны всю пенсию отдавать за коммуналку?! Плохая мотивация для ребят в окопах», — заметил Юра Н.

Табличка «Груз 200». Донецк. ДНР © ИА Красная Весна

«Что значит «посещать»? Представители власти должны там жить и работать!» — считает Uniq Arte.

«А представители власти во время обострения не на передовую, а в Катар летают. И не посещать передовую, а служить на передовой пусть идут родственники и детки представителей власти. Справедливость должна быть», — добавила Inna Kozur.

«Говорил, что войну закончишь, невзирая ни на что, а теперь призываешь посещать и подбадривать. Так ты войну заканчивать собираешься?» — спрашивает Василий М.

«Когда вы уже закончите эту братоубийственную войну и прекратите говорить, что каждый должен там побывать? Да никто туда не обязан ехать! Оттуда пусть домой пацаны разъезжаются, иначе «грузов 200» ещё будет немерено. Вам совсем не жалко людей?» — спросила Света М.

«Мир давай! Обещал?» — добавил Артем Т.

Напомним, 8 апреля президент Украины отправился в Донбасс с «рабочей поездкой».

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