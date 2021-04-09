Джакарта, , 09:28 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала британское правительство предоставить равный и справедливый доступ к вакцине от COVID-19, сообщает Kompas.

Ретно Марсуди заявила, что Великобритания как одна из стран, производящих вакцину от коронавируса, играет важную роль в обеспечении беспрепятственного распространения вакцины.

«Мы должны продолжать обеспечивать равный доступ к вакцинам и их распространение», — отметила глава МИД Индонезии.

В настоящее время доступно всего 16,8 млн доз вакцины для 600 млн жителей Ассоциацией государства Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Глава МИД Индонезии также призвала Великобританию и АСЕАН к сотрудничеству в различных областях, включая восстановление экономики и изменение климата.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиивыступил с речью на 10-й конференции саммита исламской восьмерки развивающихся стран (D-8).

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