Волгоград, , 09:34 — REGNUM Открытое горение кровли ангаров в цехе по производству дроби ликвидировано в Кировском районе Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Общая площадь пожара цеха по улице Самарской рядом с территорией завода «Волгоградэлектронмаш» составила 1850 кв. м. возгорание было ликвидировано в 06:45. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

К ликвидации пожара привлекалось 65 человек и 17 единиц техники.