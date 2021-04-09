Вашингтон, , 09:28 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» уступил команде «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 9 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась в пользу гостей со счетом 2:4.

В составе победителей голами отметились Жереми Лозон (1-я минута), шведский форвард Антон Блид (17-я), Брэд Маршан (25-я, в большинстве) и Крэйг Смит (57-я, в большинстве).

У «Вашингтона» забитыми шайбами отличились российский форвард и капитан клуба Александр Овечкин (31-я, при игре 5×3) и Ти Джей Оши (41-я, в большинстве).

Российский голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов смог отразить 28 из 32 бросков по своим воротам. Его одноклубники — российские защитник и нападающий Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов — не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Вашингтон», потерпевший второе подряд поражение, 10 апреля сыграет с клубом «Баффало Сэйбрз». «Бостон» одержал вторую подряд победу и в этот же день встретится с командой «Филадельфия Флайерз».