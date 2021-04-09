Санкт-Петербург, , 09:41 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга смогут привиться от коронавируса без предварительной записи в 13 торгово-развлекательных комплексах города. В дополнение к уже функционирующим пунктам вакцинации с 9 апреля в Петербурге в ежедневном режиме заработал мобильный пункт вакцинации в ТРК «Гулливер». Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Вакцинация от коронавируса в ТРК «Европолис» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Таким образом прививочные пункты работают в следующих торгово-развлекательных центрах: «Невский центр» на Невском проспекте, 114−116; «Сити Молл» на Коломяжском проспекте, 17/2; «Охта Молл» на Якорной улице, 5А; «Европолис» на Полюстровском проспекте, 84; «Жемчужная Плаза» на Петергофском шоссе, 51. А также в ТРК «Гранд Каньон» на проспекте Энгельса, 154; «Леруа Мерлен» на Выборгском шоссе; ТРК «Лондон Молл» на улице Коллонтай, 3В, 214; ТЦ «Старая Деревня» на Торфяной дороге, 2/1.

«Сегодня в режиме семь дней в неделю 12:00—19:00 начинает работать пункт вакцинации в ТРК «Гулливер», Торфяная дорога, 7. Таким образом, у нас теперь будет 13 мобильных пунктов», — подытожили в пресс-службе комздрава.

Помимо этого, мобильный пункт открыт на втором этаже Единого Медицинского центра на улице Красного Текстильщика, 10−12В. Также пункты вакцинации открылись на территории стадионов «Газпром Арена» на Футбольной аллее, 1, и СК «Ледовый дворец» на проспекте Пятилеток, 1.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению, привиться в этих пунктах любой желающий сможет вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»).

С начала вакцинации от коронавирусной инфекции в Петербурге прививку сделали 432 606 человек, это составляет 8% от численности постоянного населения города. При этом полностью закончили цикл вакцинации, получив две прививки, 308 784 человека, или 5,7% от числа населения Петербурга.

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