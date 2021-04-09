Уфа, , 09:29 — REGNUM Деятельность двух пансионатов для престарелых граждан прекращена в Уфе по решению суда. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Сотрудники прокуратуры установили, что в Уфе два бизнесмена взяли в аренду дома в поселках Мелькомбинат и Максимовка. В этих зданиях они организовали работу по уходу за 23 инвалидами и престарелыми гражданами, которые в них и проживали.

В ходе проверки было установлено, что здания не соответствовали противопожарным нормам и санитарно-эпидемиологического требованиям.

По данному факту были возбуждены административные дела по признакам нарушения требований пожарной безопасности. Помимо этого, прокуратура через суд потребовала запретить работу данных организаций.

«Требования надзорного ведомства удовлетворены. Исполнение решений суда находится на контроле прокуратур», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что после пожара в доме престарелых в Абзелиловском районе Башкирии, в результате которого погибли 11 человек, в республике проверяют все частные приюты для пожилых граждан.