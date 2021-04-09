Уфа, 9 апреля 2021, 09:29 — REGNUM Деятельность двух пансионатов для престарелых граждан прекращена в Уфе по решению суда. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Сотрудники прокуратуры установили, что в Уфе два бизнесмена взяли в аренду дома в поселках Мелькомбинат и Максимовка. В этих зданиях они организовали работу по уходу за 23 инвалидами и престарелыми гражданами, которые в них и проживали.
В ходе проверки было установлено, что здания не соответствовали противопожарным нормам и санитарно-эпидемиологического требованиям.
По данному факту были возбуждены административные дела по признакам нарушения требований пожарной безопасности. Помимо этого, прокуратура через суд потребовала запретить работу данных организаций.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что после пожара в доме престарелых в Абзелиловском районе Башкирии, в результате которого погибли 11 человек, в республике проверяют все частные приюты для пожилых граждан.